Titanic: il "biglietto" per visitare il relitto con il tour subacqueo ha un prezzo folle (Di martedì 6 luglio 2021) Esplorare ciò che resta del Titanic nei fondali dell'Oceano Atlantico sarà possibile grazie ad una spedizione che porterà un gruppo ristretto di persone a visitare il relitto: ma il prezzo del biglietto è proibitivo. Quaranta persone hanno pagato tra i 100mila ed i 150mila dollari per ispezionare il relitto del Titanic tramite la spedizione organizzata da OceanGate Expeditions. Quando sono trascorsi quasi 110 anni dal naufragio del Titanic, sul fondale dell'Oceano Atlantico continua a deteriorarsi il relitto del celebre transatlantico. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Esplorare ciò che resta delnei fondali dell'Oceano Atlantico sarà possibile grazie ad una spedizione che porterà un gruppo ristretto di persone ail: ma ildelè proibitivo. Quaranta persone hanno pagato tra i 100mila ed i 150mila dollari per ispezionare ildeltramite la spedizione organizzata da OceanGate Expeditions. Quando sono trascorsi quasi 110 anni dal naufragio del, sul fondale dell'Oceano Atlantico continua a deteriorarsi ildel celebre transatlantico. ...

