Su TikTok Khaby Lame è il secondo più seguito al mondo

Una scalata senza tregua per Khaby Lame che settimana dopo settimana è riuscito a diventare uno dei TikToker più seguito al mondo Khaby Lame inarrestabile. Il giovane ventunenne di Torino macina un record dopo l'altro, spodestando i più seguiti al mondo passo dopo passo. Su Instagram è riuscito a superare Chiara Ferragni rimasta ai suoi ventiquattro milioni di followers contro gli oltre 27 milioni di Lame. Su Tik Tok il sorpasso si è fatto importante. In due settimane Khaby Lame è arrivato al ...

