Ricciardo ed il GP Australia: "Straziante non poter tornare a Melbourne" (Di martedì 6 luglio 2021) Di solito sorrido, ma stavolta è veramente difficile farlo" . Per togliere il sorriso a Daniel Ricciardo ce ne vuole, eppure la notizia che si è diffusa questa mattina è stata capace di farlo. Il GP d'...

Jessthesohodoll : Vaccinatevi che Daniel Ricciardo deve tornare a casa in Australia Fatelo per lui - chiadebas3 : RT @f1world_it: ???| Ricciardo: 'Dobbiamo mantenere la testa alta e continuare a guardare avanti sperando di poter correre nuovamente in Aus… - f1world_it : ???| Ricciardo: 'Dobbiamo mantenere la testa alta e continuare a guardare avanti sperando di poter correre nuovament… - sweets0vl : Daniel Ricciardo tornerà mai a casa dalla famiglia? ?? L'Australia riaprirà mai? - piccioniovunque : Ma cosa cazzo vuol dire che hanno annullato il gran premio in Australia? MA DITELO CHE VOLETE FAR CREPARE RICCIARDO… -