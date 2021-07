La presunta malattia di Raffaella Carrà, un carcinoma polmonare: stessa causa di morte della madre? (Di martedì 6 luglio 2021) La malattia di Raffaella Carrà resta un dettaglio che la famiglia non ha voluto divulgare, nel triste annuncio della sua morte, per volere della stessa Raffaella, che non aveva rivelato a nessuno la sua battaglia contro il male che l’ha portata via. Un modo per lasciare il suo pubblico con un ricordo felice. La malattia di Raffaella Carrà, che si è spenta alle ore 16.20 del 5 luglio, aveva segnato la sua vita già da un po’: la star del varietà italiano si è spenta “dopo una malattia che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Ladiresta un dettaglio che la famiglia non ha voluto divulgare, nel triste annunciosua, per volere, che non aveva rivelato a nessuno la sua battaglia contro il male che l’ha portata via. Un modo per lasciare il suo pubblico con un ricordo felice. Ladi, che si è spenta alle ore 16.20 del 5 luglio, aveva segnato la sua vita già da un po’: la star del varietà italiano si è spenta “dopo unache ...

Advertising

gstarwind : @agostinomela @usodistorto @maurorizzi_mr Quel dato è fuorviante. La minore efficacia (presunta) è contro l'*infezi… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Riconoscere che il covid è una malattia potenzialmente pericolosa che può compromettere seriamente la salute di alcuni… - Crudeli45198835 : Riconoscere che il covid è una malattia potenzialmente pericolosa che può compromettere seriamente la salute di alc… - MaryamSenada : ?????? 1/2 Il WEF afferma in un recente articolo che per ottenere l’immunità di gregge alla presunta malattia da Cov… - dvbntd61 : RT @MaryamSenada: ?????? 1/2 WEF afferma in un recente articolo che per ottenere l’immunità di gregge alla presunta malattia da Covid-19, i f… -