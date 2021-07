GUIDA TV 6 LUGLIO 2021: UN MARTEDÌ TRA LA NAZIONALE, MR. WRONG E GLI INIZI DI RAFFAELLA AL CINEMA (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 20:35Italia-Spagna (EURO 2020)Calcio 21:20Immenhof: L’Avventura di un’EstateFilm 21:20Ricomincio da NoiFilm 21:25Sette Eroiche CarogneFilm 21:25Mr. WRONG: Lezioni d’Amore 1°TvSoap Opera 21:20Hunger Games: Il Canto della Rivolta IFilm 21:15Lady Diana: La Sua StoriaAttualità 21:30MadameFilm 21:35Don’t Say a WordFilm Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 20:35Italia-Spagna (EURO 2020)Calcio 21:20Immenhof: L’Avventura di un’EstateFilm 21:20Ricomincio da NoiFilm 21:25Sette Eroiche CarogneFilm 21:25Mr.: Lezioni d’Amore 1°TvSoap Opera 21:20Hunger Games: Il Canto della Rivolta IFilm 21:15Lady Diana: La Sua StoriaAttualità 21:30MadameFilm 21:35Don’t Say a WordFilm

