Euro 2020, Italia vola in finale battendo ai rigori la Spagna 5 a 3. Decisivo Jorginho (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'Italia di Roberto Mancini domenica prossima disputerà la finale di Euro 2020. La vittoria arriva ai rigori con una Spagna che a tratti ha giocato meglio di noi, ma forse con meno voglia di vincere degli Azzurri. 120 minuti di una semifinale che, fatta eccezione per l'accelerazione furbesca al 60? dove Chiesa controlla un rimpallo in area e gela Unai Simon, ci ha visto resistere, stringere i denti, sopportate la superiorità iberica a centrocampo, i tagli continui al centro. La situazione non si sblocca nonostante le 16 occasioni da gol spagnole contro le 7 degli Azzurri.

