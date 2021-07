Ddl Zan arriva a Palazzo Madama: oggi si vota per portare in Aula il testo il 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Giornata decisiva per la calendarizzazione del disegno di legge contro l’omotransfobia. Dopo le polemiche e la capriola di Matteo Renzi che ora vuole farsi promotore delle modifiche al testo (e quindi affossare la legge), oggi alle 16.30 l’assemblea di Palazzo Madama voterà sull’ipotesi di arrivare direttamente al voto in Aula il 13 luglio. Il round nell’emiciclo sarà anticipato, alle 11, da una riunione dei capigruppo per riprovare a trovare un accordo sul testo fermo da settimane in commissione Giustizia per l’ostruzionismo del centrodestra. Il voto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Giornata decisiva per la calendarizzazione del disegno di legge contro l’omotransfobia. Dopo le polemiche e la capriola di Matteo Renzi che ora vuole farsi promotore delle modifiche al(e quindi affossare la legge),alle 16.30 l’assemblea divoterà sull’ipotesi dire direttamente al voto inil 13. Il round nell’emiciclo sarà anticipato, alle 11, da una riunione dei capigruppo per riprovare a trovare un accordo sulfermo da settimane in commissione Giustizia per l’ostruzionismo del centrodestra. Il voto in ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - zazoomblog : Ddl Zan arriva a Palazzo Madama: oggi si vota per portare in Aula il testo il 13 luglio - #arriva #Palazzo #Madama… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Ddl Zan, Renzi: 'Modifiche al testo o la legge non passa' Il leader di Italia Viva: 'Siamo gli unici a volerlo salvar… -