Covid Uk | oggi 28 773 casi e 37 morti | news e dati 6 luglio

(Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – Sono 28.773 i nuovi casi di coronavirus in Gran Bretagna secondo i dati di oggi, 6 luglio. Secondo le news del bollettino, diffuse dalle autorità sanitarie britanniche, nel Paese si registrano 37 morti da ieri. Nonostante il diffondersi della variante indiana (chiamata anche variante delta) del Covid, il premier britannico Boris Johnson ha confermato il previsto stop alle restrizioni in Uk a partire dal 19 luglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

