Contagi raddoppiati in 24 ore: bollettino, ecco l'effetto della variante Delta (ma per ora non incide sugli ospedali) (Di martedì 6 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere sotto controllo, nonostante la variante Delta stia diventando predominante in tutte le Regioni. Il bollettino di oggi, martedì 6 luglio, dà conto di 907 Contagiati, 1.835 guariti e 24 morti su 192.424 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,5 per cento (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è sempre più bassa, tanto che ormai da settimane non rappresenta più motivo d'allarme. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -66 (1.271 posti letto attualmente occupati), ...

