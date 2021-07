(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Acquedotto Pugliese – tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato e la più grande azienda pubblica del Mezzogiorno controllata al 100% dalla Regione Puglia – ha più che raddoppiato nelrispetto al 2017 ladi energia elettrica da fonti. Questo uno dei principali obiettivi di sostenibilità raggiunti nele coerenti con l’adesione dell’Aqp al Global Compact del ONU, il patto siglato tra le principali aziende del mondo e le Nazioni Unite per la promozione di un’economia globale sostenibile a livello ambientale, sociale, economico e ...

Advertising

TV7Benevento : Aqp: in 2020 più che raddoppiata produzione elettricità da rinnovabili (2)... - TV7Benevento : Aqp: in 2020 più che raddoppiata produzione elettricità da rinnovabili... - Accadueobologna : RT @AcquedottoP: #AQP: Acquedotto circolare, sostenibile e digitale AQP ha presentato il Report Integrato 2020 “Le persone, l’acqua: la no… - AcquedottoP : #AQP: Acquedotto circolare, sostenibile e digitale AQP ha presentato il Report Integrato 2020 “Le persone, l’acqua… -

Ultime Notizie dalla rete : Aqp 2020

La Sicilia

...(non utilizzate) pari a 2 milioni di Euro rivenienti dal bando bonus idrico chiuso al 31/12/... 2) riduzione della tariffa con la restituzione in bolletta di costi impropriamente addebitati da......sarà candidato al finanziamento della Regione Puglia attraverso il POR - PUGLIA 2014 -che ... proseguendo poi con NATUZZI, MAGNETI MARELLI, MALDARIZZI Group, DATALOGIC,, Nardò Technical Center ...Roma, 6 lug. Acquedotto Pugliese - tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato e la più grande azienda pubblica del Mezzogiorno co ...Il report intitolato “Le persone, l’acqua: la nostra visione di prosperità” evidenzia le iniziative che fanno dell’azienda un esempio virtuoso di Acquedotto circolare, sostenibile e digitale ...