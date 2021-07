Zingaretti: grande tristezza, con Carrà se ne va pezzo di storia (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “grande tristezza! Con Raffaella Carrà se ne va un pezzo della storia d’Italia”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “! Con Raffaellase ne va undellad’Italia”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola

Advertising

BCooperlo : @DAMangialardi @lucianonobili @matteorenzi @ItaliaViva @MonicaCirinna Ma infatti, da quando Renzi è andato via, il… - PatriotaantiU : RT @gilamalfa: Leggendo le ultime di Letta, non ne azzecca una libro compreso, vorrei capire come si possa votare questo PD. Pensavo che Zi… - gilamalfa : Leggendo le ultime di Letta, non ne azzecca una libro compreso, vorrei capire come si possa votare questo PD. Pensa… - Alberto77247421 : SONO UN GENIO: ho capito tutto !?? Il grande stratega del PD, Bettini, ha pensato bene di sostituire il mite Zingare… - MIorino : @liliaragnar Zaia grande delusione. Noi abbiamo Zingaretti quindi tutto è possibile, per fortuna non siamo così tecnologici! -