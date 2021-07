Viviana e Gioele attendono ancora la sepoltura | 11 mesi dopo | l’incredibile vicenda

(Di lunedì 5 luglio 2021) Sono passati esattamente 11da quandoParisi eMondello sono prima misteriosamente spariti e poi rivenuti privi di vita a Caronia in provincia di Messina. Da allora i quotidiani e i telegiornali,un assiduo tam tam mediatico, non sono più tornati sulla questione, se non in maniera sporadica. Eppure,stannoattendendo una degna. Perché ciò non èavvenuto a distanza di così tanto tempo? Leggi anche -> Giallo Caronia, l’ipotesi dei periti: “non si è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Gioele

Leggi anche >Parisi e, ancora nessuna sepoltura La famiglia e i consulenti di parte hanno sempre respinto la tesi dell'omicidio suicidio, ma al momento non sono riusciti neanche a dar ......inquirenti di non essersi accorto di nulla è stato anche sequestrato il mezzo Che ha travolto le donne verrà sottoposto e ad analisi e accertamenti non c'è pace perParisi e suo figlio...È trascorso quasi un anno, precisamente undici mesi, dalla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Ad oggi, però, non si conoscono ancora le cause ...A quasi un anno dalla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele non si conoscono ancora le cause del decesso nei boschi di Caronia. Per di più mamma e figlio non sono ancora stati ...