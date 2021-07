Tirrenia | Cin ammessa a procedura concordataria

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenia Cin

Il Tribunale di Milano con decreto pubblicato in data odierna ha dichiaratoSpa ammessa alla procedura concordataria proposta dall'impresa. Lo comunica la società in una nota.dopo aver superato il periodo di emergenza Covid19, grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un grande ...Dopo Moby, arriva anche per(ex) l'ammissione da parte del tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo. Lo comunica la societa' del gruppo Onorato in una nota, nella quale si indica che 'dopo ...Roma, 5 lug. Il Tribunale di Milano con decreto pubblicato in data odierna ha dichiarato Cin Spa ammessa alla procedura concordataria proposta dall'impresa. Lo ...Milano - Dopo Moby, arriva anche per Cin (ex Tirrenia) l'ammissione da parte del tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo. Lo comunicano dalla società del gruppo Onorato ...