Sarri: «Scudetto Juve? Ognuno andò a cena per conto suo, dato per scontato» (Di lunedì 5 luglio 2021) Maurizio Sarri rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo l’addio alla Juventus e l’arrivo alla Lazio: ecco le sue dichiarazioni Maurizio Sarri torna a parlare. Le sue dichiarazioni a Sportitalia. ANNO SABBATICO – «In questi giorni di silenzio sono stato con la famiglia, ho letto e ho visto tante partite. Ma soprattutto ho visto tante corse ciclistiche. Io vengo da una famiglia di ciclisti. Da quello è nata sta passione. Devo dire però che non mi è pesato molto stare fuori. Gli stadi vuoti mi mettevano una grande tristezza e non mi mettevano gran voglia di tornare». Scudetto Juve – «Forse era ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Mauriziorompe il silenzio e parla per la prima volta dopo l’addio allantus e l’arrivo alla Lazio: ecco le sue dichiarazioni Mauriziotorna a parlare. Le sue dichiarazioni a Sportitalia. ANNO SABBATICO – «In questi giorni di silenzio sono stato con la famiglia, ho letto e ho visto tante partite. Ma soprattutto ho visto tante corse ciclistiche. Io vengo da una famiglia di ciclisti. Da quello è nata sta passione. Devo dire però che non mi è pesato molto stare fuori. Gli stadi vuoti mi mettevano una grande tristezza e non mi mettevano gran voglia di tornare».– «Forse era ...

