Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 ricreato in Dreams è strabiliante (Di lunedì 5 luglio 2021) Ratchet & Clank: Rift Apart è stato reinventato da un intraprendente creatore in Dreams. Attraverso Twitter, BadRobo82 ha mostrato la sua interpretazione dell'ultimo gioco di Insomniac. Prendendo in prestito un modello per Ratchet creato dall'utente di Dreams cdeel96, la creazione colloca il duo in una lussureggiante giungla. Il livello di dettaglio offerto nella creazione è davvero impressionante, con una vegetazione in movimento che riempie il paesaggio. Potrebbero non esserci nemici da affrontare, ma ci sono veicoli volanti che solcano il cielo ...

