Quasi sicuramente non sarà attivata la classe prima al liceo musicale Da Vinci (Di lunedì 5 luglio 2021) liceo musicale Con il 30 giugno , termine ultimo per confermare gli organici delle scuole, sembrano essere venute meno le speranze riguardo all'attivazione per il prossimo anno scolastico della ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 5 luglio 2021)Con il 30 giugno , termine ultimo per confermare gli organici delle scuole, sembrano essere venute meno le speranze riguardo all'attivazione per il prossimo anno scolastico della ...

