Prima notte al Gemelli per papa Papa Francesco: "Il Pontefice ha reagito bene all'operazione" (Di lunedì 5 luglio 2021) Bergoglio era arrivato nell'ospedale romano nel primo pomeriggio per un'operazione programmata a causa di una stenosi diverticolare del colon. Dopo le ore in sala operatoria in anestesia totale resterà ricoverato per almeno cinque giorni. Mattarella: "Da me e da tutti gli... Leggi su repubblica (Di lunedì 5 luglio 2021) Bergoglio era arrivato nell'ospedale romano nel primo pomeriggio per un'programmata a causa di una stenosi diverticolare del colon. Dopo le ore in sala operatoria in anestesia totale resterà ricoverato per almeno cinque giorni. Mattarella: "Da me e da tutti gli...

Advertising

RadioItalia : Il 4 luglio 2014 ci lasciava Giorgio Faletti. Noi vogliamo ricordarlo con le parole del mitico Professor Martinelli… - borghi_claudio : Questa sarebbe stata la notte prima del Palio... ?? Una notte dove i popoli sognano, i vecchi raccontano e i giovani ascoltano e cantano. - Agenzia_Ansa : Prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco dopo l'intervento d ieri per una stenosi diverticolar… - Maria70221974 : RT @ANNA62348499: #cioCheSento? Niente. Non sento niente. Da ripetere mattina, prima e dopo i pasti, prima di addormentarmi. Cosi magari, f… - AnnamariaCerea : RT @LaDivinaZo: Io che mi sveglio durante la notte per l’ansia , apro Instagram e vedo Tommino “Pippo Dancer” che percula Tombino “ Pippo F… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima notte Testati con successo i paracadute di ExoMars Inoltre, per mitigare i rischi prima di intraprendere questi drop test a elevate altitudini, l'... mentre il secondo test è stato condotto la notte seguente usando il paracadute subsonico e la relativa ...

Miami, demolita la parte restante edificio crollato La parte restante dell'edificio crollato a Miami è stata demolita questa notte. Lo aveva annunciato poche ore prima il sindaco di Miami - Dade, Daniella Levine Cava. La demolizione è stata effettuata attraverso piccole esplosioni controllate. Miami - Dade è tra le 15 ...

Milano, la prima Notte dei musei post pandemia: tutto esaurito al Cenacolo, Brera illuminata Corriere Milano Fiera con il botto: e tra gli espositori il centro batte il Prato. Notte bianca per 30mila La domenica segna una crescita di presenze tra turisti e buoni affari. Naufragio hobbisti: va trovata una sede migliore. Folla allo shopping sotto le stelle ...

Notte di paura sulle strade Con la fine del coprifuoco sono tornati ad aumentare gli incidenti, in particolare nel fine settimana. Due quelli gravi avvenuti durante la notte: uno a Rimini e l’altro a Santarcangelo. Il più grave ...

Inoltre, per mitigare i rischidi intraprendere questi drop test a elevate altitudini, l'... mentre il secondo test è stato condotto laseguente usando il paracadute subsonico e la relativa ...La parte restante dell'edificio crollato a Miami è stata demolita questa. Lo aveva annunciato poche oreil sindaco di Miami - Dade, Daniella Levine Cava. La demolizione è stata effettuata attraverso piccole esplosioni controllate. Miami - Dade è tra le 15 ...La domenica segna una crescita di presenze tra turisti e buoni affari. Naufragio hobbisti: va trovata una sede migliore. Folla allo shopping sotto le stelle ...Con la fine del coprifuoco sono tornati ad aumentare gli incidenti, in particolare nel fine settimana. Due quelli gravi avvenuti durante la notte: uno a Rimini e l’altro a Santarcangelo. Il più grave ...