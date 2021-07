Petroliferi in rialzo a Piazza Affari. Focus su Opec+ (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli Petroliferi di Piazza Affari sostenuti dai prezzi del greggio che non accennano ad arretrare complice il recente stallo tra i Paesi Opec+ sugli accordi per le soglie produttive. Il cartello allargato torna a riunirsi oggi per cercare un’intesa. Il Brent settembre sale a 76,35 dollari al barile con un balzo dello 0,24% mentre il WTI agosto avanza a 75,33 dollari al barile (+0,23%). Tra i player del settore, Eni guadagna lo 0,94% mentre Tenaris segna un +0,85%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Si muovono ali titolidisostenuti dai prezzi del greggio che non accennano ad arretrare complice il recente stallo tra i Paesisugli accordi per le soglie produttive. Il cartello allargato torna a riunirsi oggi per cercare un’intesa. Il Brent settembre sale a 76,35 dollari al barile con un balzo dello 0,24% mentre il WTI agosto avanza a 75,33 dollari al barile (+0,23%). Tra i player del settore, Eni guadagna lo 0,94% mentre Tenaris segna un +0,85%.

