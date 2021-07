Notte tranquilla per il Papa. L’intervento al colon è durato tre ore. Resterà ricoverato al Gemelli 7 giorni. È nella stanza che ospitò più volte Wojtyla (Di lunedì 5 luglio 2021) “Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni”. E’ quanto ha reso noto questa mattina il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, a proposito delle condizioni di salute di Papa Francesco da ieri ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma (leggi l’articolo). Papa Francesco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) “Sua SantitàFrancesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo.chirurgico per la stenosi diverticolare effettuatoserata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 7salvo complicazioni”. E’ quanto ha reso noto questa mattina il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, a proposito delle condizioni di salute diFrancesco da ierial Policlinicodi Roma (leggi l’articolo).Francesco ...

