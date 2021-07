La ciotola d’acqua per il cane (Di lunedì 5 luglio 2021) No, stavolta nessuna vera segnalazione, ma la settimana scorsa qualcuno mi aveva taggato su Twitter in merito a questa questione. Un utente invitava tutti i negozianti in questi mesi di caldo soffocante a mettere una ciotola d’acqua fuori dalle proprie botteghe per permettere agli animali di rinfrescarsi. In particolar modo la ciotola è per i cani che magari passeggiando hanno sete, più del normale visto il caldo, e quelle ciotole fuori dai negozi potrebbero aiutarli ad evitare di surriscaldarsi troppo. L’idea alla base è nobile: aiutare i poveri animali che devono fare la propria passeggiata quotidiana a non disidratarsi troppo. Ci sono ... Leggi su butac (Di lunedì 5 luglio 2021) No, stavolta nessuna vera segnalazione, ma la settimana scorsa qualcuno mi aveva taggato su Twitter in merito a questa questione. Un utente invitava tutti i negozianti in questi mesi di caldo soffocante a mettere unafuori dalle proprie botteghe per permettere agli animali di rinfrescarsi. In particolar modo laè per i cani che magari passeggiando hanno sete, più del normale visto il caldo, e quelle ciotole fuori dai negozi potrebbero aiutarli ad evitare di surriscaldarsi troppo. L’idea alla base è nobile: aiutare i poveri animali che devono fare la propria passeggiata quotidiana a non disidratarsi troppo. Ci sono ...

