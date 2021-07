Ho denunciato la censura e Facebook mi ha bloccato

Advertising

MariuzzoAndrea : RT @Nowandthen: @GioB1974 @MariuzzoAndrea @GenCar5 Solidarietà. Fondamentale reagire pubblicamente, a viso aperto e voce alta. C'è un clima… - GioB1974 : RT @Nowandthen: @GioB1974 @MariuzzoAndrea @GenCar5 Solidarietà. Fondamentale reagire pubblicamente, a viso aperto e voce alta. C'è un clima… - Nowandthen : @GioB1974 @MariuzzoAndrea @GenCar5 Solidarietà. Fondamentale reagire pubblicamente, a viso aperto e voce alta. C'è… -

Ultime Notizie dalla rete : denunciato censura

Il Fatto Quotidiano

Richard Medhurst ha giustamentele azioni del Dipartimento di Giustizia e l'ipocrisia del governo americano sulla. Non è un compito facile esporre i crimini dell'impero americano e ...In un rapporto pubblicato il 30 giugno Amnesty International hache la Legge sulla sicurezza nazionale, entrata in vigore a Hong Kong un anno prima su ...pretesto per giustificare la, ...Nei giorni scorsi ho pubblicato sul Giornale un pezzo che evidenziava come, nei social network, si stia imponendo una cultura dell'intolleranza ...Occorre fermarsi un attimo prima di parlare di censura di Facebook su Nilde Iotti, come hanno fatto alcuni quotidiani che hanno parlato di quanto accaduto alla sponsorizzazione sul social network dell ...