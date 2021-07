Ghost of Tsushima Director's Cut è il gioco più venduto su Amazon nonostante le polemiche per il prezzo (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo vari rumor e leak, la scorsa settimana è stato annunciato che Ghost of Tsushima avrà un Director's Cut, che non solo offrirà una serie di miglioramenti tecnici per PS4 e PS5, ma avrà anche contenuti aggiuntivi. Questa nuova versione dell'acclamato gioco del 2020 ha affascinato i giocatori, al punto da posizionare questa edizione nella prima posizione dei best seller su Amazon. nonostante siamo ancora a un mese di distanza da questo titolo, durante il weekend Ghost of Tsushima Director's Cut è riuscito a posizionarsi al primo posto dei ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo vari rumor e leak, la scorsa settimana è stato annunciato cheofavrà un's Cut, che non solo offrirà una serie di miglioramenti tecnici per PS4 e PS5, ma avrà anche contenuti aggiuntivi. Questa nuova versione dell'acclamatodel 2020 ha affascinato i giocatori, al punto da posizionare questa edizione nella prima posizione dei best seller susiamo ancora a un mese di distanza da questo titolo, durante il weekendof's Cut è riuscito a posizionarsi al primo posto dei ...

Advertising

infoitscienza : Quanto vale la next-gen? La stima sull'upgrade PS5 di Ghost of Tsushima - Eurogamer_it : #GhostOfTsushimaDirectorsCut è il gioco più venduto su Amazon nonostante le polemiche sul prezzo. - Stay_Nerd : Ghost of Tsushima: Director’s Cut – Utenti furiosi per il prezzo della versione PS5 - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Una stima interessante sulle feature #PS5 per #GhostOfTsushimaDirectorsCut - spaziogames : Una stima interessante sulle feature #PS5 per #GhostOfTsushimaDirectorsCut -