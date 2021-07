"Finirà peggio di Monti ". Perché Conte rischia grosso

(Di lunedì 5 luglio 2021) La scissione del M5S è rimandata per i dubbi che lo stesso Giuseppeavrebbe nel fondare un suo partito. Dubbi confermati anche da vari politologi

Ora, invece, non è più nulla", sentenzia l'ex ideologo del M5S che profetizza:"Sono convinto che il destino di Conte saràdi quello di Monti che, da premier, ha fondato Scelta Civica, ha preso ......altri comuni è stato lanciato un salvagente nonostante fossero messi allo stesso modo o purea tarallucci e vino come da sempre avviene in Italia. Si metterà un punto, si pagheranno i ...