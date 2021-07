Pride 2021, a Napoli migliaia di persone in piazza per i diritti: “Legge Zan riguarda il rispetto della persona e tutela tutti, anche chi si oppone” (Di domenica 4 luglio 2021) Con una piazza Dante stracolma di migliaia persone e bandiere arcobaleno, Napoli ha celebrato il suo 25esimo Pride. “Vuol dire che è passata una generazione – dice Antonello Sannino di Arcigay Napoli – i genitori di questi ragazzi e di queste ragazze erano in piazza 25 anni fa, per rivendicare un Paese più uguale, più libero. Per questo è necessario approvare il ddl Zan, ci sono due generazioni che stanno chiedendo la piena uguaglianza”. Il primo firmatario dell’omonimo disegno di Legge, il deputato Alessandro Zan, dal palco di Napoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Con unaDante stracolma die bandiere arcobaleno,ha celebrato il suo 25esimo. “Vuol dire che è passata una generazione – dice Antonello Sannino di Arcigay– i genitori di questi ragazzi e di queste ragazze erano in25 anni fa, per rivendicare un Paese più uguale, più libero. Per questo è necessario approvare il ddl Zan, ci sono due generazioni che stanno chiedendo la piena uguaglianza”. Il primo firmatario dell’omonimo disegno di, il deputato Alessandro Zan, dal palco di...

