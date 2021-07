Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico: soffre di una stenosi diverticolare sintomatica del colon (Di domenica 4 luglio 2021) Sarà il professor Sergio Alfieri del policlinico Agostino Gemelli di Roma a eseguire l’intervento chirurgico su Papa Francesco. Nel pomeriggio di oggi, domenica 4 luglio, il pontefice è stato portato all’ospedale capitolino. Non si tratta di un’operazione d’urgenza, ma di un intervento programmato da tempo. Il Papa, infatti, soffrirebbe di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Non si tratta di una vera e propria malattia, ma di una condizione che si verifica con l’avanzare dell’età quando il ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) Sarà il professor Sergio Alfieri del policlinico Agostinodi Roma a eseguire l’su. Nel pomeriggio di oggi, domenica 4 luglio, il pontefice è stato portato all’ospedale capitolino. Non si tratta di un’operazione d’urgenza, ma di unprogrammato da tempo. Il, infatti, soffrirebbe di unadel. Non si tratta di una vera e propria malattia, ma di una condizione che si verifica con l’avanzare dell’età quando il ...

