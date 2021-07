Motocross | Gp Italia Doppio podio per Cairoli | Gajser resta leader

(Di domenica 4 luglio 2021) Il siciliano ha conquistato due terzi posti. MAGGIORA (NOVARA) -per Tonya Maggiora (Novara), nella terza tappa stagionale del Mondiale di. In sella alla sua Ktm il ...

Advertising

zazoomblog : Motocross Jeffrey Herlings vince gara-2 e il GP d’Italia Tony Cairoli chiude 3° - #Motocross #Jeffrey #Herlings… - STnews365 : Motocross, doppio podio per Tony Cairoli. Nel Gran Premio d'Italia il centauro dà spettacolo con due terzi posti e… - vbikestore : - OA_Sport : #Motocross, #mxgp Jeffrey #Herlings vince gara-2 e il GP d’Italia a pari merito con Tony #Cairoli, che chiude 3° - corsedimoto : MXGP GP ITALIA - Tony #Cairoli finisce terzo a Maggiora a pari punti con gli olandesi Jeffrey #Herlings e Glenn… -

Ultime Notizie dalla rete : Motocross Italia

... nella terza tappa stagionale del Mondiale di. In sella alla sua Ktm il pilota siciliano, nove volte iridato, ha conquistato due terzi posti nelle prove di giornata del Gp d'. Nella ...Davvero impressionante la prestazione del alfiere del Bel Paese nella run - 2 a precedere appunto Renaux e l'olandese Roan Van de Moosdijk (Kawasaki), rispettivamente di 3 433 e di 5 691. Riscontro da ...Il Gran Premio Monster Energy MXGP of Italy si è aperto oggi con le gare dei due campionati europei, EMX 125 e EMX Open con il primo che ha corso la seconda prova e la Open che invece era al debutto s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 La classifica della race-2: 1 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25:32.577 12 0:00.000 0:00.000 1:55.878 1 1:59.573 1:59.629 2:01.384 0:32.540 0:26.012 0:27 ...