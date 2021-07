Lopalco: 'In Puglia vaccinazioni a tutti gli studenti dal 23 agosto' (Di domenica 4 luglio 2021) Un ritardo nei vaccini che va controcorrente rispetto alla linea nazionale, con l'Italia che sta proseguendo spedita. In Puglia slittano le vaccinazioni, ma non saranno trascurati gli studenti. ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) Un ritardo nei vaccini che va controcorrente rispetto alla linea nazionale, con l'Italia che sta proseguendo spedita. Inslittano le, ma non saranno trascurati gli. ...

Advertising

Mirandola59 : RT @serebellardinel: Campagna #vaccino in Puglia: #Lopalco: «costretti a rinviare 219mila vaccini». Sospese dosi ad under 50!! Ma #Figliuol… - dukana2 : RT @serebellardinel: Campagna #vaccino in Puglia: #Lopalco: «costretti a rinviare 219mila vaccini». Sospese dosi ad under 50!! Ma #Figliuol… - AnsaPuglia : Vaccini: Lopalco, saranno garantite dosi a studenti dal 23/8. Nonostante le 432mila dosi Pfizer in meno a luglio… - TeleAppula : #Vaccini: Lopalco, saranno garantite dosi a #studenti dal 23/8 #4luglio #domenica - ProDocente : Vaccino Covid, Lopalco rassicura: “In Puglia vaccinazione a tutti gli studenti a partire dal 23 agosto” -