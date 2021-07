Cipro, incendio devastante nella foresta di Troodos: quattro vittime (Di domenica 4 luglio 2021) Almeno quattro persone sono morte nel vasto incendio che da ieri sta distruggendo la parte meridionale della foresta di Troodos , nel sud di Cipro : lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Nicos Nouris.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 luglio 2021) Almenopersone sono morte nel vastoche da ieri sta distruggendo la parte meridionale delladi, nel sud di: lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Nicos Nouris....

