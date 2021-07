Barella: “La Spagna costruì le sue imprese dal centrocampo. Speriamo di farlo anche noi” (Di domenica 4 luglio 2021) In casa Italia, conferenza stampa domenicale per Nicolò Barella, che ha parlato in vista della sfida alla Spagna delle semifinali di Euro 2020. Queste le parole del centrocampista dell’Inter: “La Spagna campione d’Europa e del Mondo aveva centrocampo incredibile. C’erano grandissimi campioni, Xavi, Iniesta. Noi abbiamo grandi giocatori, Speriamo di fare come loro e magari anche meglio. E’ bello ricevere tanti complimenti. Facciamo un lavoro importante per la squadra, il fulcro di tutto è il gruppo”.Titolari o riserve: “Non ci sono riserve. Siamo tutti titolari, non sono solo io il titolare ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) In casa Italia, conferenza stampa domenicale per Nicolò, che ha parlato in vista della sfida alladelle semifinali di Euro 2020. Queste le parole del centrocampista dell’Inter: “Lacampione d’Europa e del Mondo avevaincredibile. C’erano grandissimi campioni, Xavi, Iniesta. Noi abbiamo grandi giocatori,di fare come loro e magarimeglio. E’ bello ricevere tanti complimenti. Facciamo un lavoro importante per la squadra, il fulcro di tutto è il gruppo”.Titolari o riserve: “Non ci sono riserve. Siamo tutti titolari, non sono solo io il titolare ...

Vivo_Azzurro : SIAMO IN SEMIFINALE!!! ???? ???????? #BelgioItalia 1??-2?? ?? #Barella 31’, #Insigne 44’, #Lukaku 45’ + 2 (R) ?? Gli… - repubblica : ?? Calcio, Euro2020: l'Italia e' in semifinale. Battuto il Belgio per 2-1, reti di Barella, Insigne e Lukaku su rigo… - Corriere : Belgio-Italia finisce 1-2: Barella e Insigne valgono la semifinale. Ora c’è la Spagna - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #Barella: 'Quante similitudini tra l'#Italia e l'#Inter, ecco il merito di #Mancini. Dispiaciuto per #Lukaku, la Spagna...' h… - sara16saretta79 : RT @Vivo_Azzurro: SIAMO IN SEMIFINALE!!! ???? ???????? #BelgioItalia 1??-2?? ?? #Barella 31’, #Insigne 44’, #Lukaku 45’ + 2 (R) ?? Gli #Azzurri… -