Anzio, lite fuori a un bar: uomo ferito con un machete (Di domenica 4 luglio 2021) Ad Anzio notte di terrore. Sul litorale romano una lite è finita con un grave ferito trasportato d’urgenza in ospedale: l’aggressore è in fuga Foto: Facebook – Corpo di Polizia Locale di Roma CapitaleIl motivo che ha scatenato la rabbia cieca sarebbe stata qualche parola di troppo mentre si era in attesa di entrare in bagno in un bar ad Anzio, vicino la capitale. Momenti spaventosi perché l’aggressione è stata fatta a colpi di machete alla gola di un 29enne di origine ucraina, trasportato in codice rosso in ospedale. Il fatto è avvenuto fuori a un bar in via Re Latino e ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 luglio 2021) Adnotte di terrore. Sul litorale romano unaè finita con un gravetrasportato d’urgenza in ospedale: l’aggressore è in fuga Foto: Facebook – Corpo di Polizia Locale di Roma CapitaleIl motivo che ha scatenato la rabbia cieca sarebbe stata qualche parola di troppo mentre si era in attesa di entrare in bagno in un bar ad, vicino la capitale. Momenti spaventosi perché l’aggressione è stata fatta a colpi dialla gola di un 29enne di origine ucraina, trasportato in codice rosso in ospedale. Il fatto è avvenutoa un bar in via Re Latino e ...

