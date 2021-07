Verratti Donnarumma | siparietto esilarante | «Devo tradurti l’italiano?» – VIDEO

(Di sabato 3 luglio 2021)a fine gara tra, presto compagni anche al PSG: ecco cosa è successo dopo Belgio-Italia –Divertentissimoa fine gara tra Marcoe Gianluigi, due tra i migliori in campo contro il Belgio. I due saranno presto compagni anche al Paris Saint Germain ed intanto affinano il rapporto con la Nazionale. Nelle classiche interviste post gara,è costretto a tradurre anche la domanda in italiano ache non riusciva a sentire bene il ...

Dieci minuti dopo Gianluigisi rende miracoloso su un tiro incredibile da fuori area di ... esimo arriva finalmente il gol italiano con Nicolò Barella che, ricevendo palla da Marco, ...... data e avversaria PAGELLE ITALIA (4 - 3 - 3):7,5: dalla panchina esultano come un gol ...6: nel duello con i centrocampisti non esce da vincitore, ma nemmeno da sconfitto. Ha pochi ...Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti sono diventati involontariamente protagonisti di un siparietto esilarante in diretta tv. Scopri cos’è successo dopo Belgio-Italia L’Italia ha fatto gioire milioni ...L'Italia vince 2-1 contro il Belgio e si qualifica per la semifinale di Euro 2020, in cui sfiderà la Spagna alle ore 21:00 di mercoledì 7 luglio ...