Tour de France 2021, Vincenzo Nibali nel gruppo di testa! Crollano Roglic e Thomas (Di sabato 3 luglio 2021) Iniziano le Alpi al Tour de France e la corsa si infiamma. L'ottava tappa si è incendiata già nelle prime pedalate e ha provocato degli scossoni importanti: il britannico Geraint Thomas e lo sloveno Primoz Roglic sono andati in crisi già in apertura di giornata e per loro si preannuncia un infernale sabato in montagna. Due grandi pretendenti al successo finale rischiano di uscire inevitabilmente di classifica e devono dire addio ai sogni di gloria con largo anticipo: il balcanico, secondo lo scorso anno, era già andato in sofferenza ieri anche a causa di una caduta subita prima della cronometro; l'alfiere della ...

