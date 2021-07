Sfuma (di poco) il 'sogno' di Biden: niente 70% di vaccinati per il 4 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Un sogno Sfumato: l'obiettivo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden era quello di vedere il 70 per cento della popolazione americana vaccinata almeno con una dose contro il coronavirus entro il 4 ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Unto: l'obiettivo del presidente degli Stati Uniti Joeera quello di vedere il 70 per cento della popolazione americana vaccinata almeno con una dose contro il coronavirus entro il 4 ...

