Migranti | morte annegate almeno 43 persone al largo della Tunisia

Ultime Notizie dalla rete : Migranti morte

In un naufragio al largo della Tunisia sono morti annegati almeno 43mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo per lasciare la Libia e raggiungere l'Italia. Altri 84 sono stati salvati, fa sapere la Mezzaluna Rossa tunisina, secondo quanto riferisce la ......410al largo della Libia. Msf sottolinea che è la tredicesima volta in tre anni che l'Italia blocca navi umanitarie. E ricorda che, nei primi sei mesi dell'anno, 721 persone sonoin ...In un naufragio al largo della Tunisia sono morti annegati almeno 43 migranti mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo per lasciare la Libia e raggiungere l'Italia. Altri 84 sono stati salvati ...Roma, 3 luglio 2021 - Ancora una strage nel mare Mediterraneo: Almeno 43 migranti sono annegati in un naufragio al largo della Tunisia mentre tentavano di attraversare il Mediterraneo dalla Libia all' ...