L’eredità culturale di Italo Bolano all’Elba e non solo (Di sabato 3 luglio 2021) “Io non ho inventato nulla, sto solo cercando di portare avanti i progetti e i sogni di Italo”. Sono queste le prime parole di Alessandra Ribaldone, moglie dell’artista elbano Italo Bolano scomparso lo scorso settembre a causa di una lunga malattia. La vado a trovare a Portoferraio all’Open Air Museum Italo Bolano da poco riaperto al pubblico dopo quasi due anni di chiusura forzata. Bolano, insegnante di disegno e storia dell’arte per circa 40 anni prima nelle scuole superiori di Portoferraio e poi in quelle pratesi, si è cimentato in varie forme espressive secondo la ... Leggi su formiche (Di sabato 3 luglio 2021) “Io non ho inventato nulla, stocercando di portare avanti i progetti e i sogni di”. Sono queste le prime parole di Alessandra Ribaldone, moglie dell’artista elbanoscomparso lo scorso settembre a causa di una lunga malattia. La vado a trovare a Portoferraio all’Open Air Museumda poco riaperto al pubblico dopo quasi due anni di chiusura forzata., insegnante di disegno e storia dell’arte per circa 40 anni prima nelle scuole superiori di Portoferraio e poi in quelle pratesi, si è cimentato in varie forme espressive secondo la ...

