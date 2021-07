Le Storie Siamo Noi | Michele | «Scappato di casa dopo il coming out»

(Di sabato 3 luglio 2021) Michele (nome di fantasia) ha 26 anni e da due anni si è allontanato dalla sua famiglia. Da quando ha deciso di fare coming out parlando con suo fratello e i loro genitori della sua omosessualità. Voleva dirgli che aveva voglia d’innamorarsi, di smettere di nascondersi. «Ma la loro reazione mi spiazzò» racconta dalle mura della sua stanza all’interno della casa famiglia Refuge. La prima struttura in Italia ad accogliere e proteggere le vittime di omotransfobia. Da qui, ci chiede di restare anonimo, di non mostrare il suo volto e non utilizzare il suo nome reale.

MSF_ITALIA : Siamo sconvolti dalla notizia dell'uccisione di tre nostri colleghi nel #Tigray #Etiopia. Nessuna parola può spiega… - saqibf : RT @Giu_Fabiana: Siamo tante storie a colori. C'è chi nota l'intensità e chi giudica le sfumature???? - SimoNoveOtto : @modazza85 @RomeluLukaku9 Ricordati che siamo in semifinale e abbiamo battuto uno che faceva ?? ai nostri giocatori,… - HassCho : RT @Giu_Fabiana: Siamo tante storie a colori. C'è chi nota l'intensità e chi giudica le sfumature???? - AngelaMariabs20 : RT @Giu_Fabiana: Siamo tante storie a colori. C'è chi nota l'intensità e chi giudica le sfumature???? -

Ultime Notizie dalla rete : Storie Siamo

Vanity Fair Italia

Raccontiamoforti e nel gioco introduciamo un folklore d'invenzione che sta alla base dell'...partiti da vari punti di riferimento, come il giallo all'italiana di Bava, Argento, Avati , ...Nell'offerta, la musica conaffascinanti, il gusto delle risate e i buoni che sbaragliano le ... Così Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune:qui per annunciare la ...Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Conoscere, capire cosa succede dall’altra parte del pianeta per trasformare una notizia che leggo in preghiera e per vedere come la Chiesa, i discepoli di Gesù, a ...Appuntamento stasera alle 21 in piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia con ‘Storie sconcertanti’, lo spettacolo live dell’attore Dario Vergassola che, proprio quest’anno, festeggia venti anni di carri ...