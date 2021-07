Europei, Barella e Lukaku: la sfida tra amici e l’abbraccio a tinte Inter [FOTO] (Di sabato 3 luglio 2021) Scena toccante tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku prima del fischio d’inizio della partita tra Italia e Belgio. Il centrocampista e l’attaccante dell’Inter, nella serata di ieri 2 luglio, si sono visti ‘l’uno contro l’altro’ sul campo da calcio del secondo incontro dei quarti di finale Euro 2020; indossando rispettivamente la maglia della propria Nazionale. … L'articolo Europei, Barella e Lukaku: la sfida tra amici e l’abbraccio a tinte Inter FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 luglio 2021) Scena toccante tra Nicolòe Romeluprima del fischio d’inizio della partita tra Italia e Belgio. Il centrocampista e l’attaccante dell’, nella serata di ieri 2 luglio, si sono visti ‘l’uno contro l’altro’ sul campo da calcio del secondo incontro dei quarti di finale Euro 2020; indossando rispettivamente la maglia della propria Nazionale. … L'articolo: latraproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Gazzetta_it : Favolosa Italia, sei in semifinale agli Europei! Barella e Insigne affondano il Belgio di Lukaku #Euro2020 #ITA #BEL - repubblica : ?? Calcio, Euro2020: l'Italia e' in semifinale. Battuto il Belgio per 2-1, reti di Barella, Insigne e Lukaku su rigo… - SkySport : BELGIO-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Barella (31’) ? #Insigne (44’) ? rig. #Lukaku (45+2’) ? EURO 2020 ? ITALIA… - giannitaverna : RT @SkySport: ?? SUPER GOL DI BARELLA?? ? Italia in vantaggio contro il Belgio ?? Gli HL ?? - mangatoad1 : RT @Inter: ? | #EURO2020 L’Italia va in semifinale: apre il gran gol di Barella, @RomeluLukaku9 accorcia per il Belgio eliminato ??https:… -