Calciomercato Napoli | è Grillitsch il preferito per sostituire Bakayoko!

(Di sabato 3 luglio 2021) Ilnon cercherà in alcun modo di trattenere il centrocampista franco-ivoriano Tiemoué Bakayoko. Le richieste del Chelsea per il proprio tesserato rimangono inaccessibili per le fragili casse dl club azzurro che aveva proposto ai londinesi un accordo per allungare di un ulteriore anno il prestito ottenuto la scorsa estate. Proposta ritenuta inaccettabile dai blues L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - DiMarzio : Il #Napoli ha bloccato il portiere in scadenza di contratto con il #Siviglia - MattBest__ : @nomorebadvibess È periodo di calciomercato e il Napoli fa impazzire - cn1926it : Il mercato del #Napoli entra nel vivo: nel mirino #Mandava e #Gudmundsson - gVitale_AN : Il procuratore di #FlorianGrillitsch ad @areanapoliit: 'Serie A perfetta per lui. Farebbe innamorare i tifosi'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Il Sussidiario.net

Juventus, bianconeri attenti al doppio colpo dal Brasile. Piace molto l'erede di ... Su di lui ci sarebbe l'interesse sia delche del Milan./ Svanberg nel mirino ma occhio alla concorrenzaLazio,beffato per Basic La Lazio ha il suo bel da fare per sistemare il proprio organico nel corso di questo ...Il Napoli non cercherà in alcun modo di trattenere il centrocampista franco-ivoriano Tiemoué Bakayoko. Le richieste del Chelsea per il proprio tesserato ...Secondo La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti vuole provare a rilanciare le forze già presenti nel Napoli, anche recuperando giocatori che si sono persi negli ultimi anni o ...