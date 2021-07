Allevamento abusivo: teneva 110 husky senza cibo, acqua e in gabbie anguste (Di sabato 3 luglio 2021) Maltrattavano e tenevano in condizioni di abbandono 110 esemplari di husky . I carabinieri di Ponzano Romano hanno scoperto un Allevamento abusivo di cani in un villino fortificato in campagna. Era ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Maltrattavano eno in condizioni di abbandono 110 esemplari di. I carabinieri di Ponzano Romano hanno scoperto undi cani in un villino fortificato in campagna. Era ...

