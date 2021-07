Saman, parla il fidanzato: “Se non avessi lasciato Saman tutta la famiglia e io saremmo morti” (Di venerdì 2 luglio 2021) Continuano senza sosta le ricerche del corpo di Saman, scomparsa nel nulla a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ormai quasi due mesi fa. Il cugino della giovane, Ijaz Ikram, arrestato in Francia mentre tentava di raggiungere la Spagna, ha intanto chiesto di essere sentito dagli inquirenti. Il caso potrebbe quindi essere vicino a una svolta: la sostituta procuratrice di Reggio Emilia Laura Galli e i carabinieri lo ascolteranno nel pomeriggio di oggi, sperando che di essere vicini ad ottenere nuove informazioni sul caso. Continuano le ricerche di Saman Si era opposta a un matrimonio combinato ed è poi scomparsa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 luglio 2021) Continuano senza sosta le ricerche del corpo di, scomparsa nel nulla a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ormai quasi due mesi fa. Il cugino della giovane, Ijaz Ikram, arrestato in Francia mentre tentava di raggiungere la Spagna, ha intanto chiesto di essere sentito dagli inquirenti. Il caso potrebbe quindi essere vicino a una svolta: la sostituta procuratrice di Reggio Emilia Laura Galli e i carabinieri lo ascolteranno nel pomeriggio di oggi, sperando che di essere vicini ad ottenere nuove informazioni sul caso. Continuano le ricerche diSi era opposta a un matrimonio combinato ed è poi scomparsa ...

