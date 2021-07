Riprende il dibattito sul ' Ponte' e le sue campate immaginarie

(Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Se esistesse un Atlante delle infrastrutture, ilsullo Stretto di Messina ne occuperebbe una buona quantità di pagine, a incantare generazioni di ingegneri con disegni di alvei, tunnel, archi, e; e a far sognare file di politici con ordini del giorno come quello che, approvato questa settimana, "impegna il governo... a individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia". Ilsullo Stretto 'riparte' da qui, a quasi due mesi dalle "profonde motivazioni" che ...

AGI - Agenzia Italia

