Reddito di emergenza: proroga esclusa per disoccupati (Di venerdì 2 luglio 2021) prorogato il Reddito di emergenza, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 luglio 2021. A tal fine è necessario presentare domanda di REM all’INPS, autenticandosi con PIN INPS, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta di Identità Elettronica. In alternativa, è possibile affidarsi agli istituti di Patronato. Si ricorda, inoltre, che il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda. La proroga non vale però per tutti: nel Sostegni bis non viene confermata l’estensione del sussidio ai disoccupati che hanno terminato la Naspi, come previsto nel primo Decreto ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 luglio 2021)to ildi, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 luglio 2021. A tal fine è necessario presentare domanda di REM all’INPS, autenticandosi con PIN INPS, SPID, Carta Nazionale dei Servizi oppure Carta di Identità Elettronica. In alternativa, è possibile affidarsi agli istituti di Patronato. Si ricorda, inoltre, che il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda. Lanon vale però per tutti: nel Sostegni bis non viene confermata l’estensione del sussidio aiche hanno terminato la Naspi, come previsto nel primo Decreto ...

