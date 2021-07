Ospedale del Mare, non può salire sulla barella e colpisce l’infermiere con una testata al volto (Di venerdì 2 luglio 2021) Violenza all’Ospedale del Mare, dove un uomo, di fronte all’impossibilità di salire su una barella riservata alle emergenze, ha colpito con una testata al volto e con calci un operatore socio-sanitario. Aveva chiesto di potersi stendere su una barella, in attesa dei risultati di un accertamento diagnostico. Quando un operatore socio-sanitario gli ha risposto che Leggi su 2anews (Di venerdì 2 luglio 2021) Violenza all’del, dove un uomo, di fronte all’impossibilità disu unariservata alle emergenze, ha colpito con unaale con calci un operatore socio-sanitario. Aveva chiesto di potersi stendere su una, in attesa dei risultati di un accertamento diagnostico. Quando un operatore socio-sanitario gli ha risposto che

Advertising

lauraboldrini : In queste ultime ore. Un ragazzo gay di 18 anni si suicida a Torino. Una coppia, omosessuale aggredita, finisce in… - ItalianAirForce : Si è da poco concluso il #TrasportoSanitarioUrgente di un uomo in imminente pericolo di vita, trasferito dall’isola… - luc_sca : @gustinicchi ieri nella mia città per caso alla radio sento del cuoco di un noto hotel, sano, all'improvviso portat… - infoiteconomia : Lettera aperta del Tribunale per i Diritti del Malato al Commissario straordinario ASP CZ su criticità ospedale “Gi… - Umbria24 : Siulp denuncia mobbing in commissariato: «Tre poliziotti in ospedale. Ambiente avvelenato» -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale del Anche Galli è ottimista: "Guardia alta ma difficile una nuova ondata come l'anno scorso" La variante Delta del Coronavirus preoccupa l'Italia, ma "francamente non credo che si possa pensare al rischio di una ... A dirlo è Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco ...

Vigilante spara contro furgone a Catania, un ferito grave Il ferito è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale Garibaldi centro. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania che non hanno ...

Ospedale del Delta, scatta il potenziamento il Resto del Carlino Bari, l'alcol sequestrato donato ai sanitari dell'ospedale La Guardia di Finanza ha consegnato 241 litri di prodotto alla farmacia del Di Venere da destinare a chi è impegnato in prima linea su tutto il territorio ...

Gragnano, morto in ospedale: la denuncia dopo i funerali, aperta un'inchiesta Gragnano. Dopo i funerali, decidono di denunciare i medici. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per la morte di Ludovico Ferraro, 52enne di Gragnano, deceduto tre giorni ...

La variante DeltaCoronavirus preoccupa l'Italia, ma "francamente non credo che si possa pensare al rischio di una ... A dirlo è Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell'Sacco ...Il ferito è ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'Garibaldi centro. Sulla vicenda indagano i carabiniericomando provinciale di Catania che non hanno ...La Guardia di Finanza ha consegnato 241 litri di prodotto alla farmacia del Di Venere da destinare a chi è impegnato in prima linea su tutto il territorio ...Gragnano. Dopo i funerali, decidono di denunciare i medici. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per la morte di Ludovico Ferraro, 52enne di Gragnano, deceduto tre giorni ...