(Di venerdì 2 luglio 2021) “sto”. E’ il messaggio video del nuovo tecnico, Josè, lanciato oggi via Twitter in attesa dello sbarco nella Capitale previsto alle ore 14 a Ciampino, con un jet privato. “Caristo per chiudere le valige”, aggiunge in inglese Mou che ieri aveva postato una immagine su Instagram dal Portogallo con scritto: “Arrivederci Setubal”. Lo Special One sarà poi a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria giallorossa che si radunerà a piazzale Dino Viola. Sta ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma, è il Mourinho-day: 'Cari tifosi, sto arrivando' #Mou - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Mourinho: 'Tifosi della Roma, sto arrivando'. #SportMediaset - ReTwitStorm_ita : Roma, #Messaggio di #Mourinho ai #Tifosi: “Sto #Arrivando” - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Roma, Mourinho: 'Cari tifosi sto arrivando'. Alle ore 14 lo sbarco a Ciampino, poi andrà dritto a Trigoria #ANSA https:/… - romaforever_it : Mourinho: 'Tifosi della Roma, sto arrivando!' (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Tifosi

Josèmanda un messaggio aidella Roma attraverso un video postato sui socialJosèpronto al ritorno in Serie A. Oggi, alle ore 14, il tecnico è atteso a Ciampino per iniziare la sua ...Forzaroma.info seguirà in diretta tutta la giornata di, dall'arrivo a Ciampino al saluto aiprevisto a Trigoria., LA DIRETTA LIVE Ore 10.20 - Ieri è stato proprioa ..."Tifosi della Roma, sto arrivando", ha affermato José Mourinho, parlando per metà in inglese e per l'altra metà in italiano. Il tecnico del team giallorosso è atteso a Trigoria nel primo pomeriggio ...ROMA ARRIVO MOURINHO – L’attesa è finita. A 59 giorni dall’annuncio oggi è il giorno dell’arrivo a Roma di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese arriverà alle ore 14 a Ciampino con un volo charter da L ...