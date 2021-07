Mourinho è in volo verso Roma. E l’aereo lo pilota il presidente Friedkin in persona (Di venerdì 2 luglio 2021) Friedkin porta Mourinho a Roma. Letteralmente. l’aereo sul quale è in volo il tecnico portoghese, per raggiungere Roma dal Portogallo, è pilotato da Dan Friedkin in persona. Il primo caso di presidente che fa da “autista”, se così si può dire, al suo allenatore. A bordo, scrive il Corriere dello Sport, c’è anche il figlio Ryan. l’aereo della compagnia dei Friedkin atterrerà a Ciampino alle 14. Subito dopo Mourinho andrà a Trigoria. Anche se nel frattempo c’è una piccola ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021)porta. Letteralmente.sul quale è inil tecnico portoghese, per raggiungeredal Portogallo, èto da Danin. Il primo caso diche fa da “autista”, se così si può dire, al suo allenatore. A bordo, scrive il Corriere dello Sport, c’è anche il figlio Ryan.della compagnia deiatterrerà a Ciampino alle 14. Subito dopoandrà a Trigoria. Anche se nel frattempo c’è una piccola ...

Advertising

napolista : Il Corriere dello Sport: a bordo c’è anche il figlio Ryan. L’aereo atterrerà a Ciampino alle 14. Ma Mourinho potreb… - AndreaPecchia1 : Le prime immagini del volo privato dei #Friedkin che sta portando #Mourinho a #Ciampino #Mourinhoday #ASRoma… - Mourinho_FC_ : RT @forzaroma: Mourinho in volo verso Roma: spunta il like di Xhaka - FOTO #ASRoma - forzaroma : Mourinho in volo verso Roma: spunta il like di Xhaka - FOTO #ASRoma - rada_maja : RT @SkyTG24: Calcio, Mourinho in volo verso Roma: “Cari tifosi, sto arrivando” -