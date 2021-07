In diretta TV e streaming Belgio-Italia, quarti di finale del 2 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Il countdown è giunto al termine: è tutto pronto per l’attesissima sfida Italia-Belgio. La partita, valida per i quarti di finale degli Europei 2020 di calcio, si disputerà questa sera alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Gli azzurri guidati dal CT Roberto Mancini, dopo aver sconfitto l’ostica Austria (con il punteggio di 2-1) alla fine dei tempi supplementari degli ottavi di finale, questa sera sfiderà il Belgio, una delle potenziali vincitrici del torneo. Il match sarà arbitrato dallo sloveno Slavko Vincic. Ecco di seguito tutte le informazioni su come e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Il countdown è giunto al termine: è tutto pronto per l’attesissima sfida. La partita, valida per ididegli Europei 2020 di calcio, si disputerà questa sera alle ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Gli azzurri guidati dal CT Roberto Mancini, dopo aver sconfitto l’ostica Austria (con il punteggio di 2-1) alla fine dei tempi supplementari degli ottavi di, questa sera sfiderà il, una delle potenziali vincitrici del torneo. Il match sarà arbitrato dallo sloveno Slavko Vincic. Ecco di seguito tutte le informazioni su come e ...

