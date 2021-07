“È nata mia figlia”. Annuncio a sorpresa dell’attrice. E svela anche il nome (Di venerdì 2 luglio 2021) “Mia figlia è nata l’8 aprile 2021”. Un Annuncio a sorpresa, corredato da una bellissima foto in cui mamma e figlia sono sdraiata una sopra all’altra con gli occhi chiuso ma che lasciano intendere un amore immenso. L’attrice, che non riusciva ad avere figli, ha raccontato con molta onestà dei suoi problemi di infertilità e della decisione di rivolgersi alla maternità surrogata. E nell’Annuncio social ha anche svelato il nome della piccola. La figlia di Amber Heard, ex di Johnny Depp, si chiama Oonagh (si pronuncia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) “Mial’8 aprile 2021”. Un, corredato da una bellissima foto in cui mamma esono sdraiata una sopra all’altra con gli occhi chiuso ma che lasciano intendere un amore immenso. L’attrice, che non riusciva ad avere figli, ha raccontato con molta onestà dei suoi problemi di infertilità e della decisione di rivolgersi alla maternità surrogata. E nell’social hato ildella piccola. Ladi Amber Heard, ex di Johnny Depp, si chiama Oonagh (si pronuncia ...

