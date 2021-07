Brilla Virgin Galactic su nuovo test con Branson a bordo

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) –nte rialzo perHldgs, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,86%, atandosi a 47,88. A spingere il titolo della compagnia spaziale è la notizia che il prossimoper i suoi voli spaziali si terrà l’11 luglio e aci sarà anche il fondatore Richard. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 52,47 e successiva a 59,71. Supporto a 45,23.

Ultime Notizie dalla rete : Brilla Virgin

Borsa Italiana

Brillante rialzo perGalactic Hldgs , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,86% , attestandosi a 47,88. A spingere il titolo della compagnia spaziale è la notizia che il prossimo test per i suoi ...... esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che... Dopo la firma conRecords/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco ...(Teleborsa) - Brillante rialzo per Virgin Galactic Hldgs, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,86%, attestandosi a 47,88. A spingere il titolo della compagnia spaziale è la notizia..FERMO – Un 30enne è stato arrestato dalla Polizia per danneggiamento ed il furto su due autovetture. I reati risalivano al 2019 ma, nella giornata di sabato, l’uomo ha messo a segno l’ennesimo furto i ...