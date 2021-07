Brasile-Cile, programma e telecronisti Sky quarti Copa America 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Brasile-Cile, match valido per i quarti di finale della Copa America 2021. Tutto pronto per lo scontro che mette di fronte i padroni di casa verdeoro e la Roja, due selezioni che senza mezzi termini ambiscono ad approdare in semifinale e sono tra le più serie candidate alla vittoria del torneo. Calcio d’inizio alle ore 02 italiane nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 luglio. Brasile-Cile sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Rosario Triolo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Ile isu Sky Sport di, match valido per idi finale della. Tutto pronto per lo scontro che mette di fronte i padroni di casa verdeoro e la Roja, due selezioni che senza mezzi termini ambiscono ad approdare in semifinale e sono tra le più serie candidate alla vittoria del torneo. Calcio d’inizio alle ore 02 italiane nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 luglio.sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Rosario Triolo. SportFace.

