Atletica, Tokyo 2021: confermata la positività alla cannabis di Sha’Carri Richardson, addio Olimpiadi (Di venerdì 2 luglio 2021) Nelle prime ore di questa mattina erano serpeggiate alcune indiscrezioni su una possibile positività alla cannabis per la sprinter statunitense Sha’Carri Richardson. La ventunenne texana ha deciso di fare chiarezza su quanto pubblicato dal New York Times e, purtroppo, ha confermato quello che si temeva. Ai Trials di Eugene, nei quali ha vinto nei 100 metri con il tempo di 10?86, la fuoriclasse nativa di Dallas è risultata positiva alla cannabis ed è quindi stata sospesa per un mese dall’USADA. I conti sono presto fatti. Questa sospensione impedirà ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Nelle prime ore di questa mattina erano serpeggiate alcune indiscrezioni su una possibileper la sprinter statunitense. La ventunenne texana ha deciso di fare chiarezza su quanto pubblicato dal New York Times e, purtroppo, ha confermato quello che si temeva. Ai Trials di Eugene, nei quali ha vinto nei 100 metri con il tempo di 10?86, la fuoriclasse nativa di Ds è risultata positivaed è quindi stata sospesa per un mese dall’USADA. I conti sono presto fatti. Questa sospensione impedirà ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Tokyo Alti livelli di testosterone: niente Giochi per Mboma e Masilingi E hanno portato la sudafricana Caster Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800 metri, a non poter correre e difendere il suo titolo a Tokyo. Ha fatto ricorso in vari tribunali ma ha perso in ...

Tokyo 2020, Sha'Carri Richardson positiva alla cannabis. Rischia l'esclusione ... la velocista potrebbe far parte della spedizione giapponese (le gare di atletica, infatti, ... non potrà essere ai nastri di partenza della sua distanza preferita a Tokyo. Stavolta a colpire sono i ...

Atletica, fatta la squadra azzurra per Tokyo: sono 74 i possibili convocati La Gazzetta dello Sport Milano e Bracco, 20 anni d'atletica A Milano il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore allo sport Roberta Guaineri hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Marino una rappresentanza delle atlete di Bracco Atletica per celebrare i vent’anni ...

